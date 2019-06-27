Спикер Совета Федерации обрушилась с критикой на руководителя Минвосторазвития, сообщает DEITA.RU.

Валентина Матвиенко, возглавляющая верхнюю палату российского парламента, осталась недовольна успехами по развитию Дальнего Востока. По её словам, профильное министерство, созданное специально для того, чтобы заниматься развитием этой территории, а также информированием о том, что здесь происходит, в должной мере не выполняет возложенных на него задач.

В частности, спикер СФ отметила, что Минвосторазвития не предоставляет полноты информации жителям России о преференциях, существующих на Дальнем Востоке, которые оказывает государство. По её словам, это могло бы простимулировать многих соотечественников переехать в эту часть страны.

Своё негодование Валентина Матвиенко адресовала лично министру профильного ведомства Александр Козлову, заявив, что за год его работы на своём посту, у неё сложилось ощущение, что Минвостокразвития будто-то бы информационно выключили.

В качестве успешного опыта продвижения этой территории глава Совета Федерации привела в пример строительство БАМа, о котором знала вся страна и которое притянуло огромное количество россиян со всех концов страны. Также Матвиенко добавила, что подобная работа должна быть налажена нынешним министром и существующие недостатки необходимо исправить.

Кроме недостатков в масштабах донесения информации глава СФ осталась недовольна оттоком населения из региона, низким уровнем транспортной доступности, высокими ценами на авиаперелёты, непривлекательными условиями для бизнеса и неразвитой инфраструктурой. Также под критику Валентины Матвиенко попали и низкие зарплаты дальневосточников.

Ранее своё видение ситуации на Дальнем Востоке озвучил вице-премьер российского правительства Юрий Трутнев.

Дмитрий Шевченко