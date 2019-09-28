Матвиенко: россияне не способны накопить на пенсию

Сегодня россияне абсолютно не способны самостоятельно откладывать деньги, чтобы накопить на пенсию, так как не обладают достаточными для этого накоплениями, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Такое мнение Матвиенко высказала, рассуждая о новом проекте закона о гарантированном пенсионном продукте. Суть законопроекта заключается в том, чтобы россияне самостоятельно откладывали на будущую пенсию. Главный плюс предложенной реформы — ее абсолютная добровольность. Кроме того, тем гражданам, которые рискнули и в очередной раз поверили государству, будут предложены налоговые вычеты, а для бизнеса — специальные налоговые льготы. Все средства, отложенные по данной системе, будут учитываться единым администратором.

Матвиенко подчеркнула, что во многих странах мира используется система, что за счет добровольных накоплений увеличивается пенсия. Однако на сегодняшний день заработки россиян не позволяют нашей стране присоединиться к такой системе. Граждане зарабатывают ровно столько, чтобы прокормить себя и семью. Им совершенно нечего откладывать.

Также Матвиенко подчеркнула, что такое заявление отнюдь не говорит о том, что она против пенсионной реформы, которая должна будет улучшить положение граждан. Но принимая подобные решения государство должно брать на себя дополнительную ответственность за сохранность средств.

Екатерина Брязгунова