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МЧС дало приморцам советы по защите от клещей

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Жители Приморского края, где традиционно активны зараженные энцефалитом клещи, получили рекомендации насчет защиты от опасных паразитов от спасателей, сообщает ИА DEITA.RU.

Как напомнили в МЧС, важно выбирать одежду с таким учетом, чтобы можно было быстро заметить насекомых, желательно отдавать предпочтение светлым однотонным тканям. При этом штанины должны быть заправлены в голенища обуви, чтобы клещ не мог заползти снизу, а манжеты и горловина должны плотно прилегать к телу. Голова должна быть прикрыта капюшоном или хотя бы косынкой.

«Следует проводить регулярные осмотры для обнаружения клещей. Поверхностные осмотры проводить каждые 10-15 минут. После возвращения необходимо сразу снять одежду и тщательно осмотреть ее, а также все тело», – подчеркнули в приморском главке ведомства.

Также эксперты напомнили, что необходимо регулярно осматривать домашних животных и не забывать об их обработке антипаразитарными средствами.

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