МЧС дало приморцам советы по защите от клещей

Жители Приморского края, где традиционно активны зараженные энцефалитом клещи, получили рекомендации насчет защиты от опасных паразитов от спасателей, сообщает ИА DEITA.RU.

Как напомнили в МЧС, важно выбирать одежду с таким учетом, чтобы можно было быстро заметить насекомых, желательно отдавать предпочтение светлым однотонным тканям. При этом штанины должны быть заправлены в голенища обуви, чтобы клещ не мог заползти снизу, а манжеты и горловина должны плотно прилегать к телу. Голова должна быть прикрыта капюшоном или хотя бы косынкой.

«Следует проводить регулярные осмотры для обнаружения клещей. Поверхностные осмотры проводить каждые 10-15 минут. После возвращения необходимо сразу снять одежду и тщательно осмотреть ее, а также все тело», – подчеркнули в приморском главке ведомства.

Также эксперты напомнили, что необходимо регулярно осматривать домашних животных и не забывать об их обработке антипаразитарными средствами.