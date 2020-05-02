МЧС напоминает брать при госпитализации гаджеты и немного наличных

В «больничную сумку», которую берет с собой пациент при госпитализации, нужно не забыть положить немного денег, привычные гаджеты и зарядные устройства к ним, сообщает ИА DEITA.RU.

Рекомендации озвучили эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России. На всякий случай собрать такую сумку стоит каждому, так как заболевание отличается высокой заразностью, пишет ТАСС.

«Перед госпитализацией в лечебное заведение нужно положить денежные средства – минимум наличных средств, основная сумма лучше пусть будет на банковской карте – мобильный телефон и зарядное устройство к нему для связи с родственниками и друзьями, а также ноутбук, планшет, электронную книжку, другие устройства и зарядки к ним», – перечисляют специалисты ВНИИ ГОЧС МЧС.

Кроме того, не стоит забывать о паспорте или ином удостоверении личности, а также о полисе ОМС.