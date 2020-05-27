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17 Февраль 2020, 14:13

МЧС обратилось к россиянам с предостережением

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Специалисты предупредили граждан о новой опасности

Предприимчивые граждане, имеющие свой бизнес, рискуют стать жертвами мошенников, представляющихся сотрудниками МЧС, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

По сведениям специалистов ведомства, жулики пытаются заработать на предоставлении мнимой защиты от штрафа за различные нарушения, которые могут выявить надзорные органы.

С этой целью злоумышленники предлагают бизнесменам заплатить им денег, дабы избавить себя от возможных проблем и перебоев работы их предприятий.

В МЧС подчеркнули, что к группе риска относятся предприниматели, работающие в условиях ограничений, введённых из-за коронавируса.

В ведомстве также заметили, что информация о должностных лицах и их контактные телефоны размещены на официальном сайте министерства. 

Таким образом, любые сомнительные сведения можно проверить, позвонив по телефонам, указанных на сайте МЧС.

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