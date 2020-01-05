МЧС освободят от ответственности за гибель людей

Сотрудники МЧС хотят снять с себя бремя ответственности за гибель пострадавших в ЧС при предоставлении доказательств оправданного риска, сообщает DEITA.RU.

Поправки в действующее законодательство запретят привлекать к уголовной или административной ответственности спасателей, которые рисковали своими жизнями во имя спасения людей, но по независящим от них обстоятельствам не смогли предотвратить гибель находящихся в зоне ЧС.

Это станет возможным в случае, если законодатели официальном закрепят понятие «оправданный риск» в профильном ФЗ в расшифровке: «действия, требующие незамедлительного реагирования спасателя и реализуемые с угрозой для жизни или приведшие к гибели пострадавших или самого спасателя». В пояснительной записке к законопроекту сказано, что снятие ответственности с сотрудника МЧС возможна лишь при условии, что риск был оправдан возможностью спасения людей, пусть и при небольшой доле вероятности.

Авторы инициативы пояснили, что чаще всего суд не принимает во внимание специфику работы спасателей, которым приходится принимать рискованные решения при постоянно меняющейся обстановке в зоне ЧС, несмотря на риск уголовного преследования в случае провала спасательной операции. А также отметили, что закрепление указанно понятия не будет означать снятие ответственности с лиц, которые совершили неправомерные действия и бездействовали в ходе ликвидации аварии.

Соответствующий документ на данный момент находится в разработке специалистами ведомства. Отмечается, что законопроект будет представлен на суд народных избранников в Госдуме сенью текущего года.

Екатерина Цой