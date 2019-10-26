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МЧС передали срочное предупреждение для жителей Приморья
26 Октябрь 2019, 01:15
МЧС передали срочное предупреждение для жителей Приморья
Глубокой ночью жители дальневосточной столицы стали получать от МЧС предупреждение о надвигающейся непогоде, сообщает DEITA.RU.
Согласно полученному sms-сообщению, 26 октября ожидаются сильные, а местами очень сильные дожди. При этом ветер усилится до 23-х метров в секунду на побережье, что, по шкале Бофорта, равнозначно шторму.
Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от отдыха на побережье и выхода в море.
Напомним, в Приморье в последние выходные октября сильно ухудшилась погода. Практически на всей территории региона пройдут умеренные, местами сильные дожди. Синоптики прогнозируют в отдельных районах даже ливни с грозами.
Екатерина Брязгунова