МЧС предупредили о резком росте пожарной опасности в Приморье

В районе 2-3 мая уровень пожарной опасности в Приморье резко вырастет. Ранее его сдерживала пасмурная и дождливая погода, теперь же, в условиях потепления и сухости, опасность в лесах увеличится, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевое МЧС.

Так, в Лазовском, Партизанском, Пограничном, Хорольском, Анучинском, Чугуевском и Яковлевском районах объявлен 4 класс пожарной опасности – это высокая степень опасности, выше – только 5 класс.

Специалисты «Примпогоды» напомнили, что расчет пожароопасности производится по данным наблюдений метеостанций за температурой и влажностью воздуха, кроме того, учитываются данные о количестве выпавших осадков за прошедшие сутки.