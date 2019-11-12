МЧС предупредило об опасности в регионе

Приморское МЧС предупреждает о надвигающемся циклоне на всей территории края. Стихия придет с западной стороны – из Китая, сообщает DEITA.RU.

В ведомстве сообщают, что на западе края начнутся дожди, постепенно смещаясь в центр региона. Осадки ожидаются во всем Приморье, на севере возможен снег.

В ночь на 14 ноября в крае резко похолодает, пройдет мокрый снег. К осадкам прибавится гололед, местами возможна метель и резкие заносы. Стоит отметить, что ранее краевая ГИБДД предупреждала местных жителей о том, что выезжать на дорогу в такую погоду стоит с величайшей осторожностью, а автомобилистам-новичкам и вовсе воздержаться от вождения и выбрать общественный транспорт.

В связи с этим в ведомстве подчеркнули возможность резкого роста ДТП на трассах, подтопление населенных пунктов, расположенных в низинной местности. Так же не исключены аварии на ЛЭП, нарушения в системе работы коммунальных служб.

Кроме того, МЧС предупреждает и о дорожной опасности для пешеходов, которые могут упасть на скользкой дороге и получить различные травмы. А от сильного ветра могут повредиться рекламные конструкции – их тоже следует опасаться и стараться не подходить близко к большим и тяжелым щитам.

Отдельно спасатели подчеркивают необходимость не выходить на воду на маломерных лодках и катерах. Так же, желательно не выезжать из населенных пунктов, не оставлять автомобили на обочинах.

Александра Маслова