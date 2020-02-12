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6 Декабрь 2019, 18:15

МЧС предупреждает об опасности сосулек

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Капризная погода стала причиной наледи и сосулек на козырьках крыш домов

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ отмечает, что капризная погода стала причиной наледи и сосулек на козырьках крыш домов, что может привести к серьезным травмам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сайт МЧС РФ.

Сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют обращать особое внимание на места обрушения снежных масс и сосулек  и по возможности обходить их стороной, не поднимать голову, если сверху слышится подозрительный треск или шум. Важно в этом случае прижаться к стене дома, укрывшись под козырьком.

Также стоит обращать внимание на наледь на тротуарах. Чаще всего она образуется в местах скопления сосулек. Не стоит забывать и о водостоках – именно там возможность образования сосулек наиболее высока.

Также не рекомендуется оставлять в таких местах транспортные средства и особое внимание уделить безопасности детей.

При обнаружении скопления сосулек на крыше вашего дома, стоит обратиться в управляющую компанию, обязанную отреагировать на ваше обращение и ликвидировать причину возможных травм.

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