МЧС предупреждает приморцев об опасности

Накануне новогодних праздников, когда многие приморцы выезжают на природу, чтобы, например, порыбачить, МЧС напомнило о том, что выход на лед в большинстве районов края все еще опасен, сообщает DEITA.RU.

Так, ведомство напомнило о том, что лед в большинстве районов все еще тонок – к примеру, во Владивостоке и близлежащих акваториях пока не было настолько сильных морозов, чтобы на поверхности водоемов появился уверенный и прочный слой льда, который позволил бы ходить по нему безопасно.

Кроме того, специалисты отмечают, что даже в одном и том же водоеме толщина ледяного покрова может быть неоднородна. К примеру, на стремнинах, перекатах, в местах слияния рек или их впадения в более крупный водоем – например, море – лед может быть тоньше, чем в остальных частях озера или реки. Опасны также разные речные изгибы, вмерзшие предметы, места с подземными источниками или сливами более теплой воды.

Напомним, что в Приморье в сезон массово проваливаются под лед рыбаки – и иногда такие случаи заканчиваются трагично. Спасатели еще раз напоминают о том, чтобы граждане следили за собственной безопасностью, и учили этому своих детей – им выход на лед без присмотра запрещен категорически.

Александра Маслова