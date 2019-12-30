telegr wh call

Новости

Вот как могут наказать Пенсионный фонд россияне

30 Декабрь 2019, 10:45

Власти заявили о создании лоукостера для дальневосточников

30 Декабрь 2019, 10:30

Приморцы рассказали о символе Нового года

30 Декабрь 2019, 10:19

МЧС предупреждает приморцев об опасности

30 Декабрь 2019, 10:00

Новые подробности: в цирке рассказали о падении гимнастки

30 Декабрь 2019, 09:42

Названа зарплата важного работника

30 Декабрь 2019, 09:30

«Анна на шее»: элиту обвешивают титулами и наградами

30 Декабрь 2019, 09:15

Эксперт предрёк рост курса доллара в Новом году

30 Декабрь 2019, 08:48

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

МЧС предупреждает приморцев об опасности

лед

Накануне новогодних праздников, когда многие приморцы выезжают на природу, чтобы, например, порыбачить, МЧС напомнило о том, что выход на лед в большинстве районов края все еще опасен, сообщает DEITA.RU.

Так, ведомство напомнило о том, что лед в большинстве районов все еще тонок – к примеру, во Владивостоке и близлежащих акваториях пока не было настолько сильных морозов, чтобы на поверхности водоемов появился уверенный и прочный слой льда, который позволил бы ходить по нему безопасно.

Кроме того, специалисты отмечают, что даже в одном и том же водоеме толщина ледяного покрова может быть неоднородна. К примеру, на стремнинах, перекатах, в местах слияния рек или их впадения в более крупный водоем – например, море – лед может быть тоньше, чем в остальных частях озера или реки. Опасны также разные речные изгибы, вмерзшие предметы, места с подземными источниками или сливами более теплой воды.

Напомним, что в Приморье в сезон массово проваливаются под лед рыбаки – и иногда такие случаи заканчиваются трагично. Спасатели еще раз напоминают о том, чтобы граждане следили за собственной безопасностью, и учили этому своих детей – им выход на лед без присмотра запрещен категорически.

Александра Маслова

Читайте также:

«Устоит ли елка»: жестокий штормовой ветер 31 декабря ждут в Приморье

Штаб по ликвидации последствий снегопада предупредил владивостокцев

Снег идет на регион

Популярное

Путин повысил пенсионный возраст

«Вам положены льготы»: Путин подписал закон

Женщина получала зарплату за то, что не ходила на работу

«Ваша карта заблокирована»: Путин подписал закон Поклонской
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...