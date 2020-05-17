МЧС предупреждает Приморье об опасности

17 и 18 мая на западе и юго-западе Приморья возможно резкое ухудшение погоды – ожидается сильный дождь – до 15-40 мм осадков за половину суток, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примпогоду».

Кроме того, как отмечает МЧС, возможен сильный шквалистый ветер, резкие порывы ветра и грозы.

Опасность представляют собой и реки – на юге края из-за обильных осадков их уровень может подниматься на достаточно высокий уровень, угрожая затоплением.

Волны поднимутся и в море – будет туманно, а высота волны составит до 3,5 метров.

Приморское МЧС настоятельно рекомендует не покидать свои населенные пункты на личном транспорте. Владельцам маломерных судов ведомство также советует не выходить на акваторию.

В случае происшествий нужно немедленно звонить на телефоны 101 и 112.