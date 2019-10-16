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МЧС призывает выбросить смартфоны
МЧС России призывает граждан и гостей страны в обязательном порядке брать с собой спутниковые телефоны на время походов и путешествий на природу. Об этом сообщает DEITA.RU.
Спасатели утверждают, что современные смартфоны мало подходят для оперативной связи со спецслужбами т.к. часто разряжаются и портятся от неблагоприятных погодных условий. Большинство спутниковых телефонов же «выживут» даже под приливным ливнем или падения с высоты.
Также сотрудники МЧС напоминают гражданам обязательно сообщать о месте, времени и длительности своего похода в труднодоступные места за десять суток до старта, чтобы ваш маршрут добавили в список отслеживаемых. Это правило касается не только индивидуальных путешественников, но и организованных туристических групп и организаций.
Отправить сообщение о походе можно с помощью сайта МЧС России, электронной почты или личного визита к спасателям в своем регионе.
«В заявке необходимо указать список участников, детальный маршрут путешествия, желательно с приложением карты, место и время сбора группы и контакты ответственного за поход», - рассказали в МЧС напомнив, что за несколько дней до выхода путешественникам необходимо узнать точный прогноз погоды и получить консультацию спасателей о возможных опасностях на маршруте.
С собой группа должна обязательно взять: наборы еды и питьевой воды, теплую одежду, сменную непромокаемую обувь, аптечку с препаратами для оказания первой помощи и заряженный спутниковый телефон.
После возвращения из похода необходимо сообщить об успешном прибытии домой сотрудникам МЧС России.
Екатерина Цой