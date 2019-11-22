МЧС прояснили пожар во ВГУЭСе

Сегодня во ВГУЭС произошел пожар, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев, загорелся щиток на цокольном этаже. В ГУ МЧС России по Приморскому краю факт возгорания подтвердили.

В 11.35 поступило сообщение о пожаре, в 11.42 пожарные прибыли на место, в 11.49 возгорание было полностью ликвидировано", - сообщил представитель краевого ведомства Михаил Исаметов.

Кроме того, в процессе тушения было эвакуировано 40 человек - студенты и преподаватели ВУЗа.



Дополнительно отмечается, что у тушению привлекли 2 единицы техники и 10 человек служебного состава. Пострадавших нет.





Александра Маслова







