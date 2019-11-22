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19 Август 2019, 19:45

МЧС прояснили пожар во ВГУЭСе

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Сегодня во ВГУЭС произошел пожар, сообщает DEITA.RU. 

По словам очевидцев, загорелся щиток на цокольном этаже. В ГУ МЧС России по Приморскому краю факт возгорания подтвердили. 

В 11.35 поступило сообщение о пожаре, в  11.42 пожарные прибыли  на место, в 11.49 возгорание было полностью ликвидировано", - сообщил представитель краевого ведомства Михаил Исаметов.

Кроме того, в процессе тушения было  эвакуировано 40 человек - студенты и преподаватели ВУЗа. 

Дополнительно отмечается, что у тушению привлекли 2 единицы техники и 10 человек служебного состава. Пострадавших нет. 


Александра Маслова


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