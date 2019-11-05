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МЧС прояснили ситуацию с пропавшими рыбаками

Море

Перевернутая лодка обнаружена в 134 километрах от бухты Ольги в Приморском крае во вторник, 5 ноября, сообщает DEITA.RU.

 Не исключена версия, что это может быть тем самым плавсредством пропавших рыбаков.

В краевом МЧС отметили, что происхождение лодки не определено. Пока рано делать выводы о том, кому принадлежит перевернувшийся катер.

«Пока что не установлено, что это за объект. Сейчас должны отправить группу, которая займется этим вопросом. Точное время работ на объекте пока неизвестно, информации пока нет», - пояснил представитель ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

Напомним, четыре приморца отправились на рыбалку 26 октября. С тех пор о них ничего не известно. В понедельник, 28 октября, родные пропавших забили тревогу. С тех пор ведутся поиски.

 

Александра Маслова

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