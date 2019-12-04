МЧС рассказали, чего нужно опасаться приморским рыбакам

Администрация Приморья рассказала, что прочный и пригодный для выхода на него лед установится в акваториях близ Владивостока не раньше января, сообщает DEITA.RU.

В Приморье состоялась комиссия по ЧС по председательством вице-губернатора Олега Мельникова. Так, по информации Бориса Кубая, сейчас в акватории Амурского залива лед довольно тонок – всего 5-7 сантиметров.

Из-за нестабильной погоды конца ноября-начала декабря в крае лед так и не смог качественно установиться. Небольшое покрытие быстро тает и не держится слишком долго.

«К середине декабря лед должен утолщиться до 10-25 сантиметров. Однако, этого недостаточно для безопасной зимней рыбалки и вообще выхода на него. Полноценное ледовое покрытие на воде установится только к середине января», - отметил Борис Кубай.

Главный инспектор по маломерным судам края Леонид Маковецкий уточнил, что в самых популярных местах скопления рыбаков вокруг Владивостока будут дежурить спасатели с катерами на воздушной подушке.

Отметим, что с начала холодов незадачливые рыбаки уже несколько раз проваливались под лед. Так, на озере Ханка мужчина провалился в полынью на снегоходе, спасти его не удалось.





Александра Маслова