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МЧС рассказали, чего нужно опасаться приморским рыбакам
Администрация Приморья рассказала, что прочный и пригодный для выхода на него лед установится в акваториях близ Владивостока не раньше января, сообщает DEITA.RU.
В Приморье состоялась комиссия по ЧС по председательством вице-губернатора Олега Мельникова. Так, по информации Бориса Кубая, сейчас в акватории Амурского залива лед довольно тонок – всего 5-7 сантиметров.
Из-за нестабильной погоды конца ноября-начала декабря в крае лед так и не смог качественно установиться. Небольшое покрытие быстро тает и не держится слишком долго.
«К середине декабря лед должен утолщиться до 10-25 сантиметров. Однако, этого недостаточно для безопасной зимней рыбалки и вообще выхода на него. Полноценное ледовое покрытие на воде установится только к середине января», - отметил Борис Кубай.
Главный инспектор по маломерным судам края Леонид Маковецкий уточнил, что в самых популярных местах скопления рыбаков вокруг Владивостока будут дежурить спасатели с катерами на воздушной подушке.
Отметим, что с начала холодов незадачливые рыбаки уже несколько раз проваливались под лед. Так, на озере Ханка мужчина провалился в полынью на снегоходе, спасти его не удалось.
Александра Маслова