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МЧС рассказало, как не замерзнуть в сломанной машине
Зимой часто возникает ситуация, когда водители оказываются довольно далеко от населенного пункта из-за поломок машины, рискуя замерзнуть насмерть, сообщает DEITA.RU.
Спасатели ЕАО составили памятку о том, как выжить зимой на безлюдной трассе. Так, замначальника спасательного подразделения Алексей Поляков дал следующие советы.
«Надо заранее готовиться ко всем дальним поездкам. Взять с собой буксировочный трос, домкрат, аптечку, огнетушитель и лопату. Так же с собой желательно иметь заряженный телефон и набор теплых вещей на экстренный случай. Берите с собой еду на сутки и термос с горячим чаем», - отмечает спасатель.
Если машина заглохла на зимней трассе, главное – не паниковать. Спокойно оценить обстановку и свое примерное местоположение и сразу же звонить в 112.
«Чем раньше вы позвоните спасателям, тем лучше. Не стоит дожидаться случайной подмоги – в экстренной ситуации всем будет проще, если вызов придет своевременно, а не когда положение станет критическим», - подчеркивают в ведомстве.
Спасатели отмечают, что отряд выдвигается на поиски сразу же, как поступил сигнал о помощи. Отыскав попавшего в беду, они при необходимости оказывают медпомощь и передают его медикам.
Александра Маслова