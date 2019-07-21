Тайфун Данас нанесет удар по Приморью ночь и утром в понедельник, 22 июля, сообщает DEITA.RU. Об этом заявили в региональном ГУ МЧС.

На западе и юго-западе Приморья сильные ливневые дожди начнутся только в три часа ночи. Большего всего от интенсивных осадков пострадают такие районы, как Пограничный, Надеждинский, Ханкайский, Октябрьский и Хорольский. Кроме того, проблему могут появиться и у жителей Уссурийского городского округа. На территориях указанных муниципалитетов ожидается выпадение 50 миллиметров осадков за 12 часов и более. При этом в Хасанском районе ожидаются еще большие дожди — до 80 миллиметров.

В шесть часов утра стихия придет покорять Партизанский, Дальнегорский и Находкинский городские округа, а также следующие районы: Тернейский, Ольгинский, Кавалеровский, Лазовский и Партизанский. Здесь выпадут осадки от 100 до 120 миллиметров за 12 часов. Ливни будут сопровождаться ветром до 17 метров в секунду, на побережье он усилится до 25 метров в секунду.

МЧС предупреждает граждан, что в понедельник лучше никуда не выезжать и оставаться в своих населенных пунктах. На территории указанных районах возможны обрывы линий электропередачи, нарушения работы ЖКХ, завалы рекламных конструкций и подтопления.

Екатерина Брязгунова