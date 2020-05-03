telegr wh call

Новости

Глава Роспотребнадзора сказала, что делать выздоровевшим людям

3 Май 2020, 17:45

МЧС следит за нерадивыми дачниками, жгущими траву и мусор

3 Май 2020, 17:15

Школьников освободят от части экзаменов в Хабаровске

3 Май 2020, 16:45

Хазин: с валюты россиян хотят брать налог

3 Май 2020, 16:15

Масочный режим введен в половине регионов России

3 Май 2020, 15:45

Пьяный водитель сбил пешехода и улетел в овраг

3 Май 2020, 15:15

Хазин призвал отказываться от больших домов и кредитов

3 Май 2020, 14:45

Правительство расширит программу льготного автокредитования

3 Май 2020, 14:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

МЧС следит за нерадивыми дачниками, жгущими траву и мусор

рейд

МЧС раздает владельцам участков специальные памятки по пожарной безопасности

Спасатели проводят рейды по дачам – в период майских праздников многие россияне выезжают на свои участки, чтобы прибраться там, и порой приходят к быстрому, но очень опасному способу – сжиганию сухой травы и мусора, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в МЧС Еврейской автономной области, регулярные рейды на первомайские праздники проводятся и там – в дачных и садоводческих товариществах.

Специалисты рассказывают дачникам, почему важно соблюдать правила безопасности на участках и раздают специальные памятки.

Так, во время особого противопожарного режима категорически запрещается разводить костры на участках, использовать мангалы, бросать на землю непотушенные окурки и горящие спички, вытряхивать золу из трубок. Также опасно стрелять и пользоваться пиротехникой. Не стоит так же заправлять машину и выливать ее топливо.

Опасны также бутылки и осколки стекла – при попадании прямых солнечных лучей они нагреваются и могут стать причиной сильного возгорания.

Дачников настоятельно просят следить за своими участками – убирать с них сухую траву, горючие предметы и мусор. Это необходимо для пожарной безопасности – а, значит, здоровья и жизни как владельца дачи, так и его соседей. 

Читайте также:

Поправки изменят отношения соседей на дачах

Нарушающие карантинные нормы магазины закроют в Приморье

Российские отрицатели коронавируса сожгли вышку сотовой связи

Александра Маслова

Популярное

Россияне не могли переболеть коронавирусом до марта

Назван новый способ передачи коронавируса

Собственника ТЦ во Владивостоке оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Меломан на элитной машине не пропустил скорую помощь во Владивостоке
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...