МЧС следит за нерадивыми дачниками, жгущими траву и мусор

Спасатели проводят рейды по дачам – в период майских праздников многие россияне выезжают на свои участки, чтобы прибраться там, и порой приходят к быстрому, но очень опасному способу – сжиганию сухой травы и мусора, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в МЧС Еврейской автономной области, регулярные рейды на первомайские праздники проводятся и там – в дачных и садоводческих товариществах.

Специалисты рассказывают дачникам, почему важно соблюдать правила безопасности на участках и раздают специальные памятки.

Так, во время особого противопожарного режима категорически запрещается разводить костры на участках, использовать мангалы, бросать на землю непотушенные окурки и горящие спички, вытряхивать золу из трубок. Также опасно стрелять и пользоваться пиротехникой. Не стоит так же заправлять машину и выливать ее топливо.

Опасны также бутылки и осколки стекла – при попадании прямых солнечных лучей они нагреваются и могут стать причиной сильного возгорания.

Дачников настоятельно просят следить за своими участками – убирать с них сухую траву, горючие предметы и мусор. Это необходимо для пожарной безопасности – а, значит, здоровья и жизни как владельца дачи, так и его соседей.