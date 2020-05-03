Новости
Глава Роспотребнадзора сказала, что делать выздоровевшим людям
3 Май 2020, 17:45
МЧС следит за нерадивыми дачниками, жгущими траву и мусор
3 Май 2020, 17:15
Школьников освободят от части экзаменов в Хабаровске
3 Май 2020, 16:45
Хазин: с валюты россиян хотят брать налог
3 Май 2020, 16:15
Масочный режим введен в половине регионов России
3 Май 2020, 15:45
Пьяный водитель сбил пешехода и улетел в овраг
3 Май 2020, 15:15
Хазин призвал отказываться от больших домов и кредитов
3 Май 2020, 14:45
Правительство расширит программу льготного автокредитования
3 Май 2020, 14:15
МЧС следит за нерадивыми дачниками, жгущими траву и мусор
МЧС раздает владельцам участков специальные памятки по пожарной безопасности
Спасатели проводят рейды по дачам – в период майских праздников многие россияне выезжают на свои участки, чтобы прибраться там, и порой приходят к быстрому, но очень опасному способу – сжиганию сухой травы и мусора, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в МЧС Еврейской автономной области, регулярные рейды на первомайские праздники проводятся и там – в дачных и садоводческих товариществах.
Специалисты рассказывают дачникам, почему важно соблюдать правила безопасности на участках и раздают специальные памятки.
Так, во время особого противопожарного режима категорически запрещается разводить костры на участках, использовать мангалы, бросать на землю непотушенные окурки и горящие спички, вытряхивать золу из трубок. Также опасно стрелять и пользоваться пиротехникой. Не стоит так же заправлять машину и выливать ее топливо.
Опасны также бутылки и осколки стекла – при попадании прямых солнечных лучей они нагреваются и могут стать причиной сильного возгорания.
Дачников настоятельно просят следить за своими участками – убирать с них сухую траву, горючие предметы и мусор. Это необходимо для пожарной безопасности – а, значит, здоровья и жизни как владельца дачи, так и его соседей.