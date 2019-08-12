Поиски спасателей увенчались успехом, сообщает DEITA.RU.

Хабаровские грибники провели в лесу несколько часов до того, как их нашла поисковая группа МЧС. Согласно официальной информации Дальневосточного регионального поисково-спасательный отряда МЧС России, специалисты получили вызов о пропаже грибников 11 августа в 15.03 по местному времени. В 21.10 того же дня они уже были найдены.

В ходе поисковых мероприятий, группа из шести человек прочёсывала местный лес метр за метром. Поиски осложнял сильный дождь.

Спасатели использовали световые и звуковые сигналы аварийно-спасательной машины, рассчитывая, что заблудившиеся в лесу могут услышать звук сирены и выйти на него.

В итоге поиски увенчались успехом только поздним вечером. Один из найденных мужчин оказался диабетиком и ему сразу вызвали скорую.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила предосторожности при походах в лес и отказываться от его посещения в дождливую погоду.

Дмитрий Шевченко