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МЧС вытащили еле живую собаку из колодца
Пес несколько дней провел в яме на страшном морозе, сообщает
DEITA.RU.
Сотрудники МЧС по Еврейской автономной области поделились в своем Инстаграм доброй новостью: они сумели спасти дворняжку буквально из лап смерти. Как рассказали спасатели, они узнали, что пес несколько дней сидит в глубокой яме, заброшенном колодце, и не может выбраться.
По словам спасателей, сейчас по ночам температура воздуха опускается до -20 градусов. Собака была на дне ямы без еды и воды. Пытаясь как-то согреться, она свернулась на земле клубком.
Пока неизвестно, есть ли у собаки травмы. Врачи говорят, что жировая ткань сильно истощена: несколько дней на морозе пес голодал. Спасатели выразили надежду, что ветеринары смогут поставить собаку на лапы – полностью вылечить.
Елена Миронова