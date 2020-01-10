МЧС вытащили еле живую собаку из колодца

Пес несколько дней провел в яме на страшном морозе, сообщает DEITA.RU.



Сотрудники МЧС по Еврейской автономной области поделились в своем Инстаграм доброй новостью: они сумели спасти дворняжку буквально из лап смерти. Как рассказали спасатели, они узнали, что пес несколько дней сидит в глубокой яме, заброшенном колодце, и не может выбраться.

По словам спасателей, сейчас по ночам температура воздуха опускается до -20 градусов. Собака была на дне ямы без еды и воды. Пытаясь как-то согреться, она свернулась на земле клубком.

Пока неизвестно, есть ли у собаки травмы. Врачи говорят, что жировая ткань сильно истощена: несколько дней на морозе пес голодал. Спасатели выразили надежду, что ветеринары смогут поставить собаку на лапы – полностью вылечить.

Елена Миронова