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Мечта Медведева о четырехдневной рабочей неделе сбывается

Медведев

Мечта Дмитрия Медведева о четырехдневной рабочей неделе, которую ругали как популистскую, этим летом официально сбывается, сообщает ИА DEITA.RU.

12 июня является праздничным днем – День России. Стало быть, рабочая неделя четырехдневная.

24 июня – нерабочий день в честь Парада Победы. Рабочая неделя опять четырехдневная.

1 июля – нерабочий день для голосования по поправкам в Конституцию России. Рабочая неделя снова четырехдневная.

Как отмечает политолог, директор Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Александр Пожалов, а там дальше можно еще чего-нибудь придумать. Например, 8 июля, в День семьи, любви и верности, отпраздновать принятие в Конституцию поправки о браке как союзе мужчины и женщины.

Напомним, что информационный вброс о четырехдневной рабочей неделе сделал в публичном пространстве в прошлом году теперь уже бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. По его поручению Минтруд должен был дать рекомендации: нужна или нет России четырехдневная рабочая неделя.

Тогда завершилось начинание Медведева практически ничем. Тем не менее, экономический кризис на фоне пандемии коронавируса вновь реанимировал идею о четырехдневной рабочей неделе. Теперь российские работодатели начали вводить четырехдневную рабочую неделю в качестве антикризисной меры. Именно так компании хотят сократить расходы на персонал, избежав массовых сокращений.

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