О каком автомобиле мечтают россияне, сообщает DEITA.RU.

Специалисты «Авито» заинтересовались предпочтениями граждан и выявили, на каких автомобилях люди ездят и на каких мечтают ездить.

Пределом мужских мечтаний оказался Toyota Land Cruiser, а женских — BMW X5 или X6. Покупают люди автомобиль, который сочли самым практичным, но в мечтах они себя не ограничивают.

Всего среди россиян автовладельцев – семьдесят пять процентов. Из них женщин – шестьдесят один процент, мужчин – восемьдесят процентов. Еще шестнадцать процентов опрошенных (чаще всего это молодые люди от шестнадцати до двадцати пяти лет) хотели бы иметь авто, но не могут себе позволить столь дорогую покупку.

Идеальным автомобилем, по мнению большей части россиян, можно назвать: внедорожники Toyota, Mercedes-Benz и BMW, Гелендваген, Audi A8 или кроссовер Audi Q7. На первом месте оказывается кроссовер – сорок пять процентов опрошенных – за него, на втором – седан и универсал (тридцать два процента), на третьем — хэтчбек (одиннадцать процентов).

Большинство граждан хочет иметь полноприводной автомобиль с коробкой-автоматом.

Анастасия Туркова