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Мечту приморцев исполнил Фургал

Фургал

Депутаты приняли закон о возвращении прямых выборов глав муниуипалитетов, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края во втором и третьм чтениях приняли закон о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

При этом, закон в думу внес оппозиционный губернатор Сергей Фургал. Первое чтение закон прошел при думе предыдущего созыва, а два последних – при вновь сформированном после выборов составе.

Фургал отметил перед депутатами, что вариант выбора мэров и глав депутатами снижает конкуренцию и, главное, лишает население возможности отозвать выбранного главу в связи с утратой доверия.

Напомним, прямые выборы глав обещал ввести в Приморье и новый губернатор Олег Кожемяко. В Законодательное собрание даже поступил проект закона о прямых выборах, однако потом губернатор его отозвал в связи с реформой местного самоуправления.

Елена Миронова

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