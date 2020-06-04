Мечты российских выпускников об удалённой работе в жизнь вряд ли воплотятся

Молодые люди, которые выпускаются из российских вузов в этом году, мечтают о дистанционной занятости, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия». С пандемией коронавируса в жизнь россиян пришла «удалёнка», и 60% выпускников надеются, что работать они будут именно в формате «домашнего офиса».



55% молодых специалистов хотят работать дистанционно, но с возможностью иногда посещать офис. 5% желают работать исключительно на дому. 40% выпускников придерживаются традиционных взглядов и планируют работать только в офисе. Таковы результаты опроса АНО «Россия – страна возможностей» и ГК «ЭФКО» среди 2740 бакалавров и магистров.

Мечтам выпускников об удалённой работе, тем не менее, вряд ли суждено сбыться в ближайшее время, считает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Хоть сейчас многие организации наладили такую работу, но это – вынужденная мера. Перевод работников в «домашние офисы» работодателям выгоден: экономить можно на организации рабочих мест, электроэнергии, аренде больших помещений, развозу сотрудников. Но с другой стороны он требует больших технических возможностей. Отладить дистанционную работу получилось не у всех, и часть компаний вернётся к привычному формату работы, как только появится возможность.

Также эксперт считает, что продуктивно работать в удалённом формате будут уже опытные сотрудники, которые умеют налаживать взаимодействие с коллегами. А молодым может помешать успешно работать из дома отсутствие не только социального, но и достаточного профессионального опыта. Наставническую помощь проще наладить, когда наставник и подопечный находятся рядом.

Также выпускников опросили, где они хотят работать. Четверть респондентов метит в корпорации и государственные организации. 21% ребят хочет открыть свой бизнес, 20% видят себя сотрудниками предприятий малого и среднего бизнеса. А вот заводы и фабрики, а также стартапы имеют у молодёжи, начинающей карьеру, крайне низкую популярность.

Что касается отношению выпускников к собственной специальности, то подавляющее большинство окончивших вуз ребят свою профессию любит. 46% планируют работать по специальности, 39% хотят этого, но не уверены в том, что им удастся трудоустроиться на желанную должность. 8% выпускников не собираются работать по своей профессии из диплома, хотя она им нравится. А недовольны выбором специальности лишь 7%.

Впрочем, в этом году у выпускников перспективы, увы, вообще не самые радужные, независимо от того, хотят они работать на госслужбе или у малого предпринимателя, по специальности или нет. Шансы молодёжи на трудоустройство в коронакризис снизились в три раза, исходя из данных Международной организации труда.