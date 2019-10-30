Мечты россиян о достойной пенсии высмеяли на Дальнем Востоке

Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

Именно о таких выплатах по выходу на заслуженный отдых мечтают жители нашей необъятной родины. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску хорошей работы Superjob.

На сегодняшний день россияне не только не рассчитывают на такую пенсию, но и предпринимают реальные меры, чтобы в старости получать такой доход. 29 процентов опрошенных отмечают, что обязательно на пенсии будут работать, чтобы получать 40 тысяч. Еще 22 процента граждан рассчитывают только на государственную пенсию. 14 процентов стараются добиться таких доходов, чтобы в старости жить на собственные сбережения. При этом только 3 процента рассчитывают на капитал, сформированный в негосударственном пенсионном фонде.

Россияне уверены, что пенсия в 40 тысяч вполне достойная и на нее можно прожить. Однако мужчины традиционно хотят больше, чем женщины. Так, представители сильной половины россиян претендуют на пенсию в 42,1 тысячи, а их дамы — на 37,5 тысячи.

Жители Дальнего Востока, в свою очередь, шокированы подобным заявлением. «Да на такие деньги только выживать можно. Хотя, если мужчина и женщина столько получают, то возможно. Но у нас в семье столько не выходит», — делится жительница Комсомольска-на-Амуре.

Хабаровчанка безапелляционно заявила, что 40 тысяч не деньги даже для пожилых людей. «У нас на Севере и 140 тысяч мало — продукты дорогие, одеться тепло денег стоит, пролёт дорогущий, в большинстве мест даже лечения нет адекватного, а съездить полечиться, люди себе позволить не могут из-за отсутствия денег. Это я не говорю даже про пролёт в отпуск. А обучение детей?! Короче, я считаю, что это какие-то южно-центральные россияне пришли к выводу, что 40 тысяч достойная пенсия», — уверяет Анастасия.

Подполковник полиции из экс-столицы Дальнего Востока также заявила, что прожить на 40 тысяч невозможно. «Что 140 тысяч прямо достойная. А 40 тысяч — это ниже прожиточного минимума», — уверяет она.

Стоит отметить, что нашлись и те, кто разделил позицию россиян. Анна уверяет, что на 40 тысяч можно нормально жить даже в городе. «Учитывая, что большинство умудряется жить на 17-22 тысяч в месяц, сорок это отлично! Но с ростом доходов увеличиваются и расходы. Хочется более качественной и дорогой еды, каких-то развлечений. Отдельный вопрос – если снимать жильё. Отдельная квартира стоит не менее 20 тысяч рублей, в развитых городах. Считай половины нет. Значит — даже на покупку одежды или бытовой техники придётся подкопить», — рассуждает она.

Екатерина Брязгунова