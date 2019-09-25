Мечты Шойгу удивили россиян

Глава Минобороны Сергей Шойгу в своем Instagram озвучил главную мечту жизни, сообщает DEITA.RU.

Согласно цитате Сергея Кужугетович, он грезит о том, чтобы поскорее вернуться в Сибирь, в родные места.

Российский военный министр очень любит свою малую родину - республику Тыва. Окончив свою политическую карьеру, Шойгу планирует вернуться в Сибирь и построить там новый город. «А лучше - два!»,- добавляет он.

Цитата сопровождается фотографией Шойгу на отдыхе в компании нынешнего главы его родной республики Шолбана Кара-Ооо. Тувинский губернатор подтверждает - без малой родины глава Минобороны просто не может жить.

Подписчики радостно встретили патриотический сибирский порыв министра. «Достойная мечта», «Красавчик!», «Здоровья Сергею Шойгу и силы защищать нашу Родину!», «Настоящий воин, мужественный и честный человек!» - пишут поклонники чиновника в комментариях.

Однако не все разделяют оптимизм Шойгу. Министра, прежде чем строить новые города, призывают обратиться к более реальным и актуальным задачам. «Давайте сначала лес восстановим» - призывают люди. «Китайцы там в Сибири, смотрите не споткнитесь!» - предупреждают комментаторы.

Некоторые люди задаются вопросом, почему не отстроить практические стертые с лица земли Тулун и Нижнеудинск - и только потом планировать строительство новых городов.

Напомним, в июле и августе Сибирь охватили небывалые лесные пожары. Почти 3 миллиона гектаров леса сгорели в Красноярском крае, Якутии, Забайкалье, Иркутской области и Бурятии.

Сибирский лес после такого потрясения изменится качественно - возрастет доля лиственных и уменьшится долях войных деревьев. Согласно оценкам ученых, сроки восстановлениям утерянных лесов составят более 100 лет.

Ранее в конце июня Сибирь была затоплена вышедшими из берегов реками.

Наиболее сильные разрушения зафиксированы в городе Тулун, где вода поднималась до отметки в 14 метров, при критическом значении в 7 метров. Только спустя два месяца, в начале августа, МЧС заявило о стабилизации ситуации в регионе.

Признавшегося в любви родному краю Сергея Шойгу жители уже видят «сибирским главой» и человеком, способным навести порядок в регионе. Согласно опросам, военный министр занимает второе место по уровню доверия у населения после президента Владимира Путина.

Василий Кучин