Сегодня во Владивостоке состоялся семинар «Работа на Дальнем Востоке: мегахолдинги и собственный бизнес», сообщает DEITA.RU. В семинаре приняли участие представители центра поддержки предпринимательства Приморья, сотрудники центра занятости населения края, обыватели, которые находятся в поиске работы, а также начинающие бизнесмены.

В первой части семинара собравшимся рассказали о мегахолдингах, расположенных на Дальнем Востоке, которые будут рады принять на работу жителей Приморского края. Таких объединений оказалось 10, они расположены в Амурской области, Хабаровском крае, Якутии и в Приморье. Сотрудники центра занятости Приморского края делали акцент на региональных холдингах, так как для центра предпочтительнее, чтобы жители края оставались на рабочих местах в родном регионе. Однако в случае заинтересованности вакансией из другого региона Дальнего Востока, Приморский центр занятости также поможет соискателям.

Большинство мегахолдингов на территории края помимо оплаты труда предлагает дополнительные меры стимулирования работников. Это такие меры, как компенсация расходов на ДМС, ежегодные квартальные премии по результатам работы, спецодежда и горячее питание на производстве, доставка на работу и обратно посредством служебного транспорта, а также предоставление жилья на условиях аренды. Так, для работников судостроительного комплекса «Звезда», который расположен в Большом Камне, ведётся строительство многоквартирных жилых домов.

После ознакомления с наиболее востребованными вакансиями мегахолдингов, организаторы семинара рассказали о программах поддержки начинающих бизнесменов. На базе центра поддержки предпринимательства Приморского края регулярно организуются тренинги, на которые может прийти любой желающий, имея при себе лишь неоформленную идею собственного бизнеса. Обучающие программы проводятся на безвозмездной основе.

В заключение, специалисты центра занятости населения Приморского края рассказали собравшимся об алгоритме, который необходимо пройти, чтобы получить финансовую поддержку для начинающих предпринимателей.

Софья Корф