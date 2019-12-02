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Медицина стала еще доступнее для приморских сел

больница, медицина, врач, экг

В селе Каймановка открыли современный фельдшерско-акушерский пункт, ставший четвертым долгожданным медицинским учреждением для жителей небольших населенных пунктов Уссурийского городского округа. До этого ФАПы были построены в Утесном, Богатырке и Элитном, сообщает DEITA.RU.

Техническое обеспечение нового ФАПа позволяет местным фельдшерам оказывать всю необходимую доврачебную помощь, а также проводить экстренные реанимационные меры до приезда специалистов.

«Пункт оборудован дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратом для проведения рентгена, холодильником для хранения лекарственных средств, экспресс-анализатором уровня холестерина и сахара в крови», - рассказали в городской администрации, отметив, что новый ФАП был возведен в селе взамен сгоревшего. Оказалось, что до завершения работ по строительству медучреждения жителям Каймановки и Каменушки приходилось ездить за помощью за несколько десятков километров - в Уссурийск или Дубовый ключ. 

Отмечается, что работа ФАПов в малых населенных пунктах решила многолетнюю проблему с доступностью жизненно необходимых лекарственных препаратов для населения. Раньше, чтобы купить банальные средства от простуды, местным жителям приходилось ездить в город, а теперь реализация лекарств происходит в самих поселках через медпункты.

В следующем году аналогичные медицинские учреждения появятся и в других отдаленных селах и поселках Уссурийского городского округа.

Екатерина Цой

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