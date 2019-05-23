Врачей вскоре обяжут лечить больных, используя данные из интернета, сообщает DEITA.RU. Начнет действовать такой закон с 2022 года.

Использование врачами клинических рекомендаций – четкой последовательности действий медработника в ходе заболевания, для врачей станет обязательным. Об этом рассказала замминистра здравоохранения России Елена Бойко.

Оцифрованные клинические рекомендации будут залиты в медицинские информационные системы, обеспечивающие информационную поддержку врачебных решений при диагностике, лечении и реабилитации обратившегося.

Для того, чтобы новшество внедрить, потребуется около 200 тысяч компьютеров на местах и 800 тысяч электронных подписей для медперсонала.

Анастасия Туркова