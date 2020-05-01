Медики напомнили о защите кожи в домашних условиях

Светлана Матело, кандидат медицинских наук, руководитель научной лаборатории «WDS» рассказала, как в период самоизоляции необходимо правильно ухаживать за кожей, сообщает ИА DEITA.RU.

Сухость кожи не всегда может быть обусловлена влиянием внешних факторов. Так, при недостаточном потреблении воды кожа может не порадовать внешним видом. Слова эксперта приводят «РИА новости». Позаботиться об употреблении необходимого объёма воды нужно и в домашних условиях. Норма зависит от веса тела и объёма физических нагрузок – занятий спортом и иных.

Кроме того, сухость кожи может быть связана и с нехваткой витаминов. Неправильное питание может добавить проблем коже, а неправильный уход лишь усугубит ситуацию.

Защитный барьер кожи может ослабнуть из-за применения агрессивных средств – ПАВ, разного рода скрабов, а также горячей воды.

Необходимо использовать увлажняющие лосьоны каждый день, а мягкие скрабы не реже одного раза в неделю. В холодное время года необходимо отдать предпочтение питающим кремам.

В данное время – период эпидемии – нельзя обойти стороной и вопрос влияния антисептиков на и частого мытья рук на кожу. Однако отказаться от обработки рук нельзя, но желательно выбирать средства с ухаживающими компонентами. Это могут быть средства с добавление алое вера, экстракта ромашки, календулы.

Светлана Матело рассказала и о уходе за руками после использования перчаток. Носить их следует не дольше двух часов, а после снятия руки необходимо помыть с мылом и продезинфицировать и нанести увлажняющий крем.