Медики объявили о завершении эпидемии заболевания в России

Сезонная эпидемия гриппа завершена, сообщает ИА DEITA.RU. Эпидемия стартовала в конце третьей декады января, и на текущий момент завершена.

На портале Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения России приведены данные о снижении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, пишет «Российская газета». За предшествующую неделю (с 13 по 19 апреля текущего года) показатели заболеваемости сократились с четырёхсот случаев (неделей ранее) до 321. Порогом эпидемии считается 718 случаев за семидневный период.

За текущую неделю показатели продолжают демонстрировать тенденцию к уменьшению. Однако в некоторых городах государства всё ещё отмечается напряженная ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых – процент заболевших выше эпидемиологического порога. Но в целом в России сезонная эпидемия завершилась.

Примечательно, что эпидемию гриппа и ОРВИ в северном полушарии планеты удалось завершить раньше благодаря мерам по противодействия распространения коронавируса. Такого мнения придерживаются медики ЕС, пишет «Российская газета».

Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось, что конфискованное спиртное предлагается использовать для производства антисептиков. С подобным предложением обратился сенатор Сергей Рябухин к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Вместо уничтожения нелегальной алкогольной продукции автор инициативы предлагает использовать её на благо здоровья.