Как увидеть начинающийся алкоголизм, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Одним из первых признаков становится дрожь в теле и руках, передают специалисты. Если вы выпили и заметили дрожь – это алкогольный тремор. Симптом может появляться и с похмельем до завтрака. Это – детоксикация, когда организм начинает выводить алкоголь самостоятельно. В этот момент белки в крови расщепляют спиртное.

Также дело в дефиците дофамина, который отвечает за выработку у человека положительных эмоций. В такой момент можно принять антидепрессанты, говорят врачи.

Еще тремор связывают с печеночной недостаточностью при алкоголизме.

В любом случае, если он возник, нужно срочно обращаться за врачебной помощью, поскольку в этот момент возникает угроза жизни.

Анастасия Туркова