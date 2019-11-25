Медики Приморья поделились опытом развития стационарзамещающих технологий в регионе

Врачи владивостокской поликлиники №9 собрали за круглым столом гостей из районов Приморья и других регионов Сибири и Дальнего Востока для обмена опытом, сообщает DEITA.RU.

Руководители медицинских организаций и врачи инфекционисты обсудили стационарзамещающие методы лечения, которые активно развиваются в регионе, в частности на территории поликлиники №9 города Владивостока.

Так, пациенты с инфекционными заболеваниями печени могут проходить курс лечения в условиях дневного стационара. Лечение проходит в режиме посещение поликлиники на несколько часов. Пациент приходит в поликлинику, медики совершают инъекции препарата, после чего некоторое время пациент находится под наблюдением специалистов.

Данный метод несёт массу плюсов для пациента. Во-первых, помощь осуществляется бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования, пациент на лечение тратит в день минимальное количество времени, а также значительно экономит средства.

В Приморском крае насчитывается более 17 тысяч человек с хроническим вирусным гепатитом, который поражает печень. В Приморье помощь пациентам с данным заболеванием оказывает девять учреждений, однако только медики поликлиники №9 делают это в условиях дневного стационара, то есть без круглосуточного пребывания человека в условиях медучреждения.

Как отмечает главный врач поликлиники №9, Ольга Беньковская, подобное лечение является достаточно дорогостоящим.

«Есть схемы лечения, которые стоят 55 тысяч рублей, есть схемы лечения которые стоят более 250 тысяч рублей. Назначение лекарственных препаратов осуществляет центр лечения вирусных гепатитов, который находится в краевой инфекционной больнице. Именно оттуда к нам поступают пациенты с уже определённой схемой лечения», - рассказала Ольга Павловна.

На текущий момент объем оказанных медицинских услуг составил 480 случаев лечения пациентов с вирусными гепатитами.

Софья Корф