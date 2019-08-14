Стало известно, какой фактор является одни из ключевых в развитии онкологии, сообщает DEITA.RU.

Учёные Техасского университета в Далласе рекомендуют пристально следить за уровнем сахара в крови. Такой совет медики дают после получения результатов своего последнего исследования, согласно которым ограничение уровня глюкозы в крови может сдерживать развитие некоторых видов рака.

Статья с выводами учёных опубликована в профильном издании MedicalXpress.В ходе исследования лабораторных мышей с раком лёгких перевели на низкоуглеводную диету с высоким содержанием жиров и средним содержанием белков.

Животным вводили препараты, понижающие уровень сахара в крови и результаты показали, что это помешало росту плоскоклеточной карциномы, хоть и не уменьшило размеры опухоли.

Согласно советам исследователей, контроль за глюкозой является новым подходом по сдерживанию роста злокачественных клеток, что отличается от их прямого уничтожения.

Дмитрий Шевченко