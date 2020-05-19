Медики устроили «коридор позора» для премьер-министра в Бельгии

19 Май 2020, 04:15
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18 Май 2020, 23:15
18 Май 2020, 22:45
Они недовольны отношением со стороны властей
Сотрудники бельгийской больницы «Сен-Пьер» организовали премьер-министру Софи Вильмес «коридор позора», сообщает ИА DEITA.RU.
Акция протеста против отношения властей к медперсоналу прошла 17 мая. В ней приняли участие около ста работников, включая уборщиков, врачей и административный персонал, пишут «Известия».
Кортеж премьер-министра королевства перед зданием больницы проехал через коридор, составленный сотрудниками. Все они поворачивались спинами к политику, как только ее машина к ним подъезжала, и начинали аплодировать сами себе.
Медицинский профсоюз прокомментировал инцидент, заявив, что власти не компенсируют врачам тяжелые условия работы и не повышает зарплату, но требует работать сверхурочно.
Во время визита в медучреждение Вильмес признала необходимость дополнительного выделения средств на здравоохранение.