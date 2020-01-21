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6 Декабрь 2019, 18:15

Медики в скафандрах начали проверять на китайский вирус в самолетах

вирус

В соцсетях появилось видео, на котором пассажиров самолета проверяют прямо на борту. Отмечается, что медики берут анализы на новый тип коронавируса, который свирепствует в Китае и уже добрался до других стран, сообщает DEITA.RU.

Отметим, что китайские медики в понедельник подтвердили: новая болезнь может передаться от человека человеку.

На сегодняшний день зарегистрировано более 220 случаев этого заболевания, 126 человек перенесли его в легкой форме, 25 уже выписались из больницы, четверо погибло. Остальные продолжают лечение. Отмечается, что девять человек находится в критическом состоянии.

Смертность заболевания невелика – около 1,5%. Однако, ВОЗ заявила, что уже в среду, 22 января, состоится совещание, на котором обсудят возможность международной угрозы новой болезни.

Александра Маслова

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