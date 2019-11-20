Медиков стало больше в Приморье

Комитет Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан подвел первые итоги реализации закона "О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения", сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

По информации краевого департамента здравоохранения, в настоящее время в подведомственных медицинских организациях работают 6 176 врачей и 11 819 средних медицинских работников. Укомплектованность краевых государственных учреждений здравоохранения врачебными кадрами и средним медицинским персоналом составляет 83,6 и 86,8 процента соответственно. Заявленная лечебно-профилактическими заведениями потребность в специалистах – 1 229 врачей и 1 165 медработников среднего звена.Как отметил врио вице-губернатора – руководитель департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко, в нынешнем году наблюдается положительная динамика численности работников государственных медицинских организаций. Если за три квартала 2018 года краевые учреждения здравоохранения потеряли 106 врачей и 150 специалистов среднего звена, то за аналогичный период этого года медицинские коллективы Приморья пополнились 9 врачами и 69 средними медицинскими работниками.Одним из шагов, который позволил переломить негативную кадровую ситуацию, наблюдавшуюся в здравоохранении края на протяжении последнего времени, стало принятие краевого закона, которым с этого года для отдельных категорий медработников введены пять мер социальной поддержки."На из реализацию в краевом бюджете на 2019 год предусмотрено более 266 млн рублей. По итогам 10 месяцев на эти цели израсходовано около 160 млн", - сообщил депутатам Виктор Фисенко.Так, "подъемные" в размере от 200 до 700 тысяч рублей получили 138 медработников, которые в нынешнем году трудоустроились в больницы и поликлиники Приморья. Договоры на предоставление единовременной денежной выплаты с департаментом здравоохранения Приморского края заключили 82 врача, 46 фельдшеров и 10 медицинских сестер.Получателями ежемесячной поддержки в размере 10 тыс. рублей стали 530 молодых специалистов, которые пришли на работу в краевые медицинские организации в течение года после окончания вуза, и 223 врача, работающие на территориях края, приравненных к районам Крайнего Севера. Кроме того, 85 медработников воспользовались возможностью компенсировать фактические затраты на съем жилого помещения. За выявление злокачественных новообразований на ранней стадии произведено 913 стимулирующих выплат, размер каждой из которых составил 3 тыс. рублей.Также Виктор Фисенко озвучил планы администрации Приморского края по расширению мер социальной поддержки, направленных на привлечение и закрепление специалистов в государственных учреждениях здравоохранения. Со следующего года планируется ввести единовременную выплату в размере 250 тыс. рублей для акушеров, пришедших на работу в краевые медицинские организации, и предусмотреть ежемесячные доплаты за наставничество в размере 5 тыс. рублей за прикрепленного молодого врача и 3 тыс. рублей за специалиста среднего звена.В качестве еще одного наиболее эффективного механизма обеспечения отрасли врачебными кадрами была названа целевая подготовка специалистов. Всего в настоящее время для учреждений здравоохранения края в Тихоокеанском государственном медицинском университете по программам высшего образования "специалитет" на различных курсах обучается 437 студентов, в целевой ординатуре – 126 врачей. Причем в 2019 году целевой набор был существенно увеличен: на первый курс поступило 163 человека (122 - лечебное дело, 41 - педиатрия), в ординатуру – 61 врач (по 24 специальностям).В ходе обсуждения вопроса депутаты отметили результаты работы краевой администрации по привлечению в сферу здравоохранения квалифицированных кадров и поддержали планы по введению дополнительных мер поддержки для медработников. В то же время они обратили внимание профильного департамента на необходимость анализа кадровой ситуации по каждому муниципальному образованию и медучреждению, который позволит выявить наиболее проблемные из них и требующие первоочередного внимания."Сегодня было приятно услышать, что в организациях здравоохранения края наблюдается положительная динамика по кадровому вопросу, что отток медицинского персонала прекратился. На мой взгляд, это результат реализации мер соцподдержки, которые в прошлом году мы закрепили за врачами и средним персоналом в краевом законе. Это говорит о том, что мы на правильном пути и что работу в этом направлении необходимо продолжать дальше", - подвела итог рассмотрению вопроса председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко.