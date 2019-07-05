Медицинская комиссия для водителей подорожает, а ее прохождение станет дольше, сообщает DEITA.RU.

Минздрав России разработал проект изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Документ уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Поправок в документ предлагается немного, но они знаковые. Прежде всего, водителей хотят заставить сдавать кровь и мочу для анализов. Как нетрудно догадаться, это потребует дополнительного времени, к тому же придется заплатить.

Потому как анализы сдавать надо будет не в поликлинике, а в наркологическом диспансере. По замыслу Минздрава, эта мера поможет избавиться от наркоманов и алкоголиков за рулем. Специальный недешевый анализ покажет, как часто водитель употребляет алкоголь и употребляет ли наркотики.

В коммерческих медицинских центрах такой анализ на маркер хронической нагрузки делают 3-4 дня. Сложно сказать, сколько времени потребуется государственным наркологическим диспансерам. Особенно, учитывая резко возросшую нагрузку на учреждение и толпящихся в скором будущем у дверей водителей, сжимающих в руках баночки.

Одно можно сказать точно – за один день медкомиссию легально не пройдет никто. К этому событию нужно будет готовиться заранее. Почти как к свадьбе, при этом не употребляя алкоголь как минимум за две недели до анализа – иначе права не получить и не обменять.

Дмитрий Санников