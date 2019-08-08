Уголовное дело получили сотрудники министерства из-за того, что медленно работают, сообщает DEITA.RU со ссылкой на местное следственное управление СКР.

В Пермском крае чиновники из минсоцразвития не спешили реализовывать программу по предоставлению молодым семьям жилья. В ожидании компенсации многие обратившиеся проводят несколько лет, и их возраст уже не позволяет им получить выплату. По закону государство может компенсировать тридцать – тридцать пять процентов затрат на покупку жилья молодой семье, если хотя бы одному из супругов меньше 35 лет.

Сейчас на очереди за выплатами 11,8 тысячи семей, из них около четырех тысяч может выбыть из программы. При этом целевой показатель на текущий год равен 208 – стольким семьям должны перечислить выплаты.

Следователям не понравилась нерасторопность чиновников, на которых теперь возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Уголовная ответственность им грозит за халатность.

Анастасия Туркова