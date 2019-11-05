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Медосмотр в День здоровья провели в Приморье

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Настоящий праздник организовали для жителей Находки, серьезно относящихся к своему здоровью. В рамках Дня здоровья, прошедшего 2 ноября, находкинские медики совместно с врачами передвижного медицинского автопоезда "Здоровье" провели профилактический медосмотр в рамках программы диспансеризации. Пришедших проверить свое здоровье развлекали музыкой и песнями городские творческие коллективы, угощали кислородными коктейлями и даже разыгрывали призы. Подобный ход не случаен – к сожалению, жители Находки (особенно работоспособного возраста) неохотно пользуются возможностью проверить своё здоровье. Так, в 2018 г. правом пройти комплексный осмотр воспользовался лишь каждый десятый горожанин. Одна из причин – нежелание населения тратить время в очередях в поликлиниках. 

Наталья Агрицкая, руководитель аппарата Администрации НГО

- Сегодня оснащенность врачами наших больниц составляет не тот процент, который мы бы хотели.  Помощь краевых медиков автопоезда "Здоровье" позволяет нам обеспечить больший охват наших жителей. Город у нас большой, и силами только наших городских больниц сделать это трудно. 

А ведь любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. На это и направлена диспансеризация. Многие серьезные заболевания можно выявить уже на ранней стадии с помощью простых обследований. Например, таких, как ЭКГ.

Любовь Шабдуева, врач функциональной диагностики КГБУЗ "Находкинская городская больница"

-  ЭКГ надо регулярно проходить всем, независимо от возраста. Особенно это необходимо людям старше 40 лет, беременным женщинам и детям в период активного роста, особенно перед началом занятий спортом. Это позволит вовремя выявить какие-либо нарушения в работе сердца.

Помимо ЭКГ, пришедшие на День здоровья находкинцы могли проверить уровень сахара и холестерина в крови, сделать маммографию, измерить внутриглазное давление и пройти другие необходимые обследования. Серьезно относиться к своему здоровью и регулярно проходить диспансеризацию призывают медики горожан. Пройти профилактический осмотр можно не дожидаясь следующего Дня здоровья, просто обратившись в поликлинику по месту жительства.

Михаил Светлов

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