Медосмотр в День здоровья провели в Приморье

Настоящий праздник организовали для жителей Находки, серьезно относящихся к своему здоровью. В рамках Дня здоровья, прошедшего 2 ноября, находкинские медики совместно с врачами передвижного медицинского автопоезда "Здоровье" провели профилактический медосмотр в рамках программы диспансеризации. Пришедших проверить свое здоровье развлекали музыкой и песнями городские творческие коллективы, угощали кислородными коктейлями и даже разыгрывали призы. Подобный ход не случаен – к сожалению, жители Находки (особенно работоспособного возраста) неохотно пользуются возможностью проверить своё здоровье. Так, в 2018 г. правом пройти комплексный осмотр воспользовался лишь каждый десятый горожанин. Одна из причин – нежелание населения тратить время в очередях в поликлиниках.

Наталья Агрицкая, руководитель аппарата Администрации НГО

- Сегодня оснащенность врачами наших больниц составляет не тот процент, который мы бы хотели. Помощь краевых медиков автопоезда "Здоровье" позволяет нам обеспечить больший охват наших жителей. Город у нас большой, и силами только наших городских больниц сделать это трудно.

А ведь любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. На это и направлена диспансеризация. Многие серьезные заболевания можно выявить уже на ранней стадии с помощью простых обследований. Например, таких, как ЭКГ.

Любовь Шабдуева, врач функциональной диагностики КГБУЗ "Находкинская городская больница"

- ЭКГ надо регулярно проходить всем, независимо от возраста. Особенно это необходимо людям старше 40 лет, беременным женщинам и детям в период активного роста, особенно перед началом занятий спортом. Это позволит вовремя выявить какие-либо нарушения в работе сердца.

Помимо ЭКГ, пришедшие на День здоровья находкинцы могли проверить уровень сахара и холестерина в крови, сделать маммографию, измерить внутриглазное давление и пройти другие необходимые обследования. Серьезно относиться к своему здоровью и регулярно проходить диспансеризацию призывают медики горожан. Пройти профилактический осмотр можно не дожидаясь следующего Дня здоровья, просто обратившись в поликлинику по месту жительства.

Михаил Светлов