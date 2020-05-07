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Медработник бурятского обсерватора видит новорожденную дочь только на экране

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Карантинные меры не позволили ему даже забрать жену из роддома

Сотрудник республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн в Бурятии не может увидеть недавно появившуюся на свет дочь из-за карантина, сообщает ИА DEITA.RU.

Медработники учреждения дежурят в обсерваторе по две недели, находятся здесь круглосуточно и не видятся с близкими. Но заведующий первой бригадой Бадма Лыктыпов оказался в особой ситуации, пишет Infpol. Новорожденную дочь он видел пока только на фотоснимках и видеороликах, присланных супругой.

«Пока дочку вижу только так. Досадно, что не смог забрать своих девочек – супругу и дочурку из роддома, но семья относится с пониманием, зная, что сейчас мы находимся на важном посту, выполняя непростую задачу. Смена скоро закончится, и тогда я вернусь домой, к семье», – делится медработник.

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