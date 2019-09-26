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Медработники Приморья получили единовременные выплаты на 20 млн рублей
26 Сентябрь 2019, 20:44
Администрация Приморья на сегодня выплатила более 20 млн рублей 39 работникам, пришедших в сферу здравоохранения в этом году, сообщает DEITA.RU. Размеры выплат составили от 200 до 700 тысяч рублей.
Как отмечает врио вице-губернатора Виктор Фисенко, регион активно работает по нацпроекту «Здравоохранения», в том числе и привлекает в сферу новых специалистов.
«Социальная поддержка медицинских работников – одна из составляющих этой работы, которая уже доказала свою эффективность», – подчеркнул он.
С начала этого года по инициативе Олега Кожемяко в крае начали работать меры социальной поддержки для работников сферы здравоохранения. Первичному звену в этом вопросе уделяется особое внимание. Так, из пришедших 39 специалистов, 21 из них это врачи первичного звена. Они получили выплаты в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Остальные 18 человек стали работать фельдшерами и медсестрами и получили от 200 до 300 тысяч рублей.
Все они работают в разных муниципалитетах региона от Владивостока до самого севера края.
Напомним, что все меры социальной поддержки в регионе реализуются в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Приморском крае». Среди них отдельно можно выделить единовременную выплату для специалистов получившим образования и пришедшим работать в сферу. В зависимости от должности и места они получают от 200 до 700 тысяч рублей.
Также каждый месяц 10 тысяч рублей выплачивается медсотрудникам, работающим в районах, приравненных к крайнему северу. Им возможно компенсация за съем жилья, премия за выявленную онкологию.
За восемь месяцев этого года на данные меры уже было направлено более 90 млн рублей.
Иван Юрьев