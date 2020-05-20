Медсестра вышла на работу в бикини к радости пациентов

Минздрав Тульской области сделал замечание медицинской сестре, работавшей в защитном костюме, через который был виден купальник, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РГ».



В региональном ведомстве здравоохранения рассказали, что девушке сделали замечание. Причиной такого решения послужило одеяние медсестры – под прозрачным костюмом был только купальник.

Местное издание «Тульские новости» сообщало, что девушка выбрала этот наряд из-за соображений удобства – в защите очень душно. Однако она не знала, что он просвечивается. Читатель отметил, что мужчины в палате ничего против «костюма» медика не имели. Они лишь смущенно и довольно часто бросали на девушку взгляд.

Региональное ведомство здравоохранение добавило, что с работниками медучреждения провели беседу.