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Медсправку на права будут выдавать по новым правилам

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Правила медосмотра водителей меняют в России

Минздрав России подготовил проект об изменениях в правила медосвидетельствования для водителей, сообщает ИА DEITA.RU.

Внести изменения предлагается в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 года.

Как говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет только в том случае, если нарколог выявит симптомы соответствующего заболевания. Для самого освидетельствования будут использовать лабораторные исследования мочи и крови.

Тема получения медсправок всколыхнула российское водительское сообщество в прошлом году. Тогда водителям и кандидатам в водители предлагалось сдавать кровь на маркеры алкоголя и наличии психоактивных веществ. Из-за нового исследования справки могли бы подорожать в несколько раз: с 500-1500 рублей до 5-6 тысяч.

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