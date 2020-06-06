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Медсправку на права будут выдавать по новым правилам
Правила медосмотра водителей меняют в России
Минздрав России подготовил проект об изменениях в правила медосвидетельствования для водителей, сообщает ИА DEITA.RU.
Внести изменения предлагается в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 года.
Как говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет только в том случае, если нарколог выявит симптомы соответствующего заболевания. Для самого освидетельствования будут использовать лабораторные исследования мочи и крови.
Тема получения медсправок всколыхнула российское водительское сообщество в прошлом году. Тогда водителям и кандидатам в водители предлагалось сдавать кровь на маркеры алкоголя и наличии психоактивных веществ. Из-за нового исследования справки могли бы подорожать в несколько раз: с 500-1500 рублей до 5-6 тысяч.