Медучреждения Сахалина поборются за статус «Доступной поликлиники»

Представители общественного движения «Серебряные волонтёры» готовы дать подобный статус четырём медицинским учреждениям островного региона, сообщает DEITA.RU.

Во время рабочего совещания в правительстве Сахалинской области общественники объединения «Серебряные волонтеры» поделились результатами исследования, проведённого участниками движения. Благодаря мониторингу, статус «Доступная поликлиника» появился у центральных районных больниц Ноглик, Тымовского и Александровска-Сахалинского, а также поликлиники №4 Южно-Сахалинска.

Глава правительства Сахалина Валерий Лимаренко связался с руководством муниципалитетов для уточнения полученной информации. В ходе переговоров стало понятно, что «Серебряными волонтёрами» была проведена довольно масштабная работа, которая включала в себя взаимодействие с работниками медицинских учреждений. Благодаря плодотворному сотрудничеству ожидание приёма терапевта было сокращено до двух дней, а узкий специалист сможет принять пациентов в течение недели.

Для присвоения статуса «Доступной поликлиники» учреждение должно соответствовать ряду критериев. Для этого были оценены такие показатели, как наличие выдачи талонов на повторные приёмы, скорость работы с амбулаторной картой, пунктуальность – осуществляется ли приём сообразно указанному на талоне времени, а также наличие дополнительного консультирования.

После обработки данных, полученных в ходе мониторинга, учреждения, которые стабильно показывают высокие результаты, оснастят соответствующими табличками, однако данный факт не означает что статус закрепляется за поликлиникой насовсем. Мониторинг будет осуществляться на регулярной основе, и выявление несоответствий критериям оценки позволит лишить поликлинику почётного статуса.

В ближайшее время статус «Доступная поликлиника» смогут получить ещё три учреждения региона - Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер, столичная поликлиника №2 и ЦРБ поселка Смирных.

Софья Корф