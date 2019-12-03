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Медучреждения Сахалина поборются за статус «Доступной поликлиники»

Клиника, врач, стол, рабочее место

Представители общественного движения «Серебряные волонтёры» готовы дать подобный статус четырём медицинским учреждениям островного региона, сообщает DEITA.RU.

Во время рабочего совещания в правительстве Сахалинской области общественники объединения «Серебряные волонтеры» поделились результатами исследования, проведённого участниками движения. Благодаря мониторингу, статус «Доступная поликлиника» появился у центральных районных больниц Ноглик, Тымовского и Александровска-Сахалинского, а также поликлиники №4 Южно-Сахалинска.

Глава правительства Сахалина Валерий Лимаренко связался с руководством муниципалитетов для уточнения полученной информации. В ходе переговоров стало понятно, что «Серебряными волонтёрами» была проведена довольно масштабная работа, которая включала в себя взаимодействие с работниками медицинских учреждений. Благодаря плодотворному сотрудничеству ожидание приёма терапевта было сокращено до двух дней, а узкий специалист сможет принять пациентов в течение недели.

Для присвоения статуса «Доступной поликлиники» учреждение должно соответствовать ряду критериев. Для этого были оценены такие показатели, как наличие выдачи талонов на повторные приёмы, скорость работы с амбулаторной картой, пунктуальность – осуществляется ли приём сообразно указанному на талоне времени, а также наличие дополнительного консультирования.

После обработки данных, полученных в ходе мониторинга, учреждения, которые стабильно показывают высокие результаты, оснастят соответствующими табличками, однако данный факт не означает что статус закрепляется за поликлиникой насовсем. Мониторинг будет осуществляться на регулярной основе, и выявление несоответствий критериям оценки позволит лишить поликлинику почётного статуса.

В ближайшее время статус «Доступная поликлиника» смогут получить ещё три учреждения региона - Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер, столичная поликлиника №2 и ЦРБ поселка Смирных.

Софья Корф

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