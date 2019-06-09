Медведь без пропуска пришел в аэропорт

Администрация камчатского города Елизово распространила предупреждение о том, что на территории города в районе аэропорта между АЗС «Камчатнефтепродукт» и Камчатским авиационным предприятием очевидцами был замечен медведь, сообщает DEITA.RU.

В социальных сетях набирает популярность видео с кадрами камчатского медведя. На них видно, как хищник степенно проходит через контрольно-пропускной пункт аэропорта мимо шлагбаума. «Без пропуска», - шутят за кадром камчатцы.

Администрация Елизовского городского поселения призвала жителей и гостей города соблюдать предельную осторожность при нахождении вблизи этого района. Гражданам в вечернее время рекомендуется без необходимости не выходить на улицу, особенно в одиночку.

По рекомендации местных властей, отпугнуть медведя можно звоном металлических предметов, криками, хлопками, ракетами. Увидев косолапого в отдалении, не нужно приближаться к нему. Стоит осторожно покинуть это место, обойдя его стороной. Опасно и поворачиваться к медведю спиной. Безопаснее медленно отступать, как бы пятясь назад.

Накануне камчатский рыбак был найден мертвым в удаленном районе края. Как сообщили в региональном Следственном управлении, мужчина ушел от друзей примерно на километр, чтобы позвонить по телефону: сигнал ловил только там. Когда друзья заметили, что одного товарища не хватает, они выдвинулись на поиски и нашли тело. Рядом лежал труп медведя.

Дмитрий Санников

