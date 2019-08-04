Власти Китая прививают своим гражданам хорошее отношении к ближайшим соседям — россиянам. Нужно сказать, у них это неплохо удается: жители Поднебесной с большим удовольствием смотрят видеоролики из России. Один из них порвал китайский интернет накануне, сообщает DEITA.RU.

Сюжет про медведя, который пришел на рыбоперерабатывающий российский завод, за несколько дней собрал 6,2 миллиона лайков, а просмотров, понятное дело, и того больше.

Стоит отметить, что инцидент случился 23 июля в сахалинском городе Оха. В один из цехов рыбоперерабатывающей компании пришел медведь. Работники увидели хищника и тут же покинули помещение, оставив всю рыбку мишке. Однако любитель меда и сам напугался, поэтому убежал, едва завидев людей.

Екатерина Брязгунова