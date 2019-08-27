Молодой медведь пробежался в районе популярного места отдыха дальнегорцев, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика dalnegorsk_online.

Официально на территории Дальнегорского городского округа оборудованных и соответствующих нормативам пляжей нет. Но одно из полуофициальных мест отдыха - пляж на Горбушинском водохранилище.

Рядом с ним и появился средь бела дня одинокий медвежонок. Как утверждают очевидцы, видят его в этом районе не в первый раз.

Не впервые появляются медвежата и в самой городской черте Дальнегорска. В 2015 году сразу несколько косолапых малышей были отловлены в разных микрорайонах города. Кормовой базы для медведей в тайге не стало именно из-за человека. Именно поэтому участились случаи, когда медведи выходили к людям в поисках пищи. В 2015 году дважды приходилось принимать трудное решение по отстрелу косолапых визитеров, так как они вели себя агрессивно.

Дмитрий Санников