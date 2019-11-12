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Медведь в большом городе: хищник снова вышел к домам

медведь

В столице Камчатки застрелили молодого медведя. Зверь свободно передвигался прямо по улицам краевой столицы, сообщает DEITA.RU.

По информации паблика kamchadal_info, косолапый бегал по улицам краевого центра и успел напугать нескольких прохожих.

Сначала хищника заметили на улице Пограничной, а потом на Высотной. Медведь гулял по дорогам и даже подходил к жилым домам. Кроме того, по словам очевидцев, он успел погнаться за собаками, хотя к людям не проявлял интереса.

Зверя застрелили спецслужбы после звонка от местных жителей.

Как правило, смерть хищника – самый частный итог прихода в город такого «лесного гостя». Многие местные жители, тем не менее, выступают за более гуманный подход, отмечая целесообразность временного усыпления животного и дальнейшую транспортировку в место обитания.

«Как сложно ружьем с транквилизатором приобрести! И отвезти в лес», - сетуют подписчики.

Отметим, что в этом году на Камчатке – настоящий медвежий бум. Косолапых замечают не только в небольших поселках и на границе человеческого жилья – в последнее время хищники все чаще приходят и в большой город, в том числе и в Петропавловск-Камчатский.

Эксперты называют разные версии такого наплыва медведей. Кто-то связывает это с потерей кормовой базы – ведь компании часто перекрывают «рыбные» места в реках, мешая другим охотникам, в том числе и зверям, добывать пропитание.

Другие связывают это с ростом популяции и тем, что мишки, приходящие в город, чаще всего довольно юны. К тому же, туристы часто подкармливают медвежат, что учит их не бояться человека, а порой и выпрашивать еду. Пока зверь маленький, люди умиляются ему. Однако, столкнуться со взрослым хищником они, как правило, не готовы.

Александра Маслова

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